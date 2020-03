DECO alerta consumidores para rejeitar pagamento para TDT devido ao 5G

Tem Televisão Digital Terrestre? Necessita fazer uma nova sintonização dos canais TDT. Nova rede 5G obriga ao procedimento de alterações na TDT.

Em consequência da nova tecnologia 5G a TDT está a sofrer uma reestruturação. Esta mudança permitirá ligações móveis mais rápidas, possibilitando também a utilização por um maior número de pessoas numa determinada área. Não se trata de um processo rápido, mas sim gradual que dependerá da sua área de residência.

Apesar de atualmente a TDT ainda se apresentar um serviço pouco atraente para os utilizadores, não só pela pouca oferta de canais, mas também pelos recorrentes problemas técnicos, esta alteração poderá trazer melhorias.

A DECO informa que não é necessário proceder a pagamentos, reorientar ou substituir as antenas e muito menos trocar de televisor ou de descodificador. Tenha muita atenção às burlas nestas alturas. Não é necessário que os técnicos da ANACOM se dirijam à sua casa para proceder a essa alteração.

Portanto, se eventualmente aparecer à sua porta um técnico para executar esta mudança, peça-lhe primeiramente a identificação ou a carteira de técnico para depois autorizar a entrada na sua casa.

Reforçamos o esclarecimento de que esta operação não requer pagamentos. Por isso negue caso lhe seja solicitado dinheiro pela alteração.

O futuro processo de migração será agendado região a região, sendo que na Madeira está programado para o mês de junho.

Saiba quais são os passos desta sintonização, consulte aqui!

