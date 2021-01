Deco alerta para aumento nas fraudes dirigidas a idosos e consumidores mais vulneráveis

Os relatos de fraudes no nosso país têm crescido, sobretudo de fraudes dirigidas a idosos e outros consumidores mais vulneráveis. A pandemia potenciou novos perigos

Nos dias que correm, com uma população cada vez mais envelhecida e com uma crise de saúde pública, várias são as notícias que referem casos de idosas vítimas de fraudes, burlas e outros esquemas maliciosos que visam a obtenção do lucro fácil sem olhar nem à idade ou às condições económico-sociais destes consumidores.

Lamentavelmente, estas situações são cada vez mais frequentes, pelo que a DECO considera importante que o consumidor idoso se informe, de forma a proteger-se e prevenir-se face a estas eventuais fraudes, como sejam as armadilhas como a usurpação dos dados pessoais e o uso e “abuso” da assinatura.

A DECO está a realizar sessões que vão ao encontro das necessidades específicas destes consumidores através do seu projeto de educação DECO(IN)FORMA. Mesmo em tempos de pandemia, a DECO propõe sessões à distância para esclarecer e apoiar os consumidores mais vulneráveis.

Saiba que nas compras online deve evitar aceder a sites pouco fidedignos, em que lhe peçam diretamente informações pessoais. Estes domínios poderão levá-lo a entrar em ‘esquemas em pirâmide’ que visam apenas o lucro fácil e a retirada indevida de dinheiro da sua conta bancária.

Não abra a porta a estranhos (principalmente se estiver sozinho em casa e nesta altura de pandemia), não forneça os seus dados pessoais, não assine nenhum documento sem ler ou em branco e verifique sempre as propostas contratuais que lhe apresentam. Não se esqueça ‘quando a esmola é muita, o pobre desconfia’!

Tenha em atenção que quem se dedica à fraude financeira ou burla utiliza quase sempre a mesma metodologia: Uma apresentação cuidada, um discurso galante e cuidado, uma ‘atenção’ demasiado extremosa para com o idoso. São estratégias para o levar a cair no ardil e a fornecer as informações pessoais.

A DECO recomenda que ‘tenha sempre a pulga atrás da orelha’. Inspecione as informações que lhe são dadas e verifique se são fidedignas. Esteja atento ao que o rodeia, informando-se devidamente sobre os seus direitos e deveres enquanto cidadão e sobre quais os meios existentes para o proteger e defender em circunstâncias de risco.

O GPF – gabinete de proteção financeira da DECO está sempre disponível para o esclarecer e ajudar. Outras instituições, tais como as forças policiais, juntas de freguesia, instituições de solidariedade social, são também entidades a quem pode recorrer se se sentir desprotegido e necessitar de ser esclarecido.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!