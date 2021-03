Deco alerta para burlas ligadas a falsos intermediários de crédito

Consumidor prevenido vale por dois!

A DECO alerta os consumidores para o aumento do número de burlas relacionadas com falsos intermediários de crédito, situação que contribuiu para agravar a situação financeira das famílias.

Se está a pensar adquirir um crédito e para isso pensa recorrer a um intermediário, esteja bem atento e esclarecido para que não seja lesado por falsos profissionais.

O esquema mais básico praticado por estes falsos intermediários passa pela recolha de dados do indivíduo pela entidade financiadora e pela simulação da possibilidade da concessão do empréstimo. Posteriormente, o consumidor é contacto pela suposta entidade financiadora indicando a aprovação ao pedido de empréstimo e solicitando a transferência de um montante para finalizar a confirmação.

A estratégia passa ainda por enviar um comprovativo falso a indicar que a transferência do valor do empréstimo em questão foi efetuada, oficializando a creditação do valor na conta do consumidor que está pendente do pagamento de uma quantia que supostamente se destina a despesas de processo, comissões de aprovação, pagamento do imposto de Selo, outras mais burocracias.

O consumidor, desconhecendo destas ações maliciosas, efetua o pagamento e fica a burla consumada, sem o crédito e sem o dinheiro pago, não sendo possível contactar a alegada entidade financiadora.

O recurso a entidades não legais para o recurso ou intermediação do crédito podem resultar em grandes consequências negativas para os consumidores, uma vez que essas entidades não estão sujeitas a disposições legais, não sendo possível posteriormente defender os direitos e/ou legítimos interesses dos consumidores.

Informe-se connosco. Procure-nos em: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489.