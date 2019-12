A coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira (GPF) da DECO, Natália Nunes, constata aquilo que a experiência do quotidiano lhe transmite: as competências de literacia financeira estão muito aquém do desejado. A associação de defesa do consumidor, nos seus dados referentes a setembro, alerta que na Madeira existe uma média de cinco créditos e que, nesse mês, foram registados 28 pedidos de intervenção das famílias, sendo que o desemprego foi a causa de rutura financeira do orçamento em 33% das situações, e 20% foi devido à deterioração das condições laborais.

“As pessoas continuam a não fazer o seu orçamento familiar e, em bom rigor, é o melhor instrumento que têm para gerir o dinheiro, sendo que este é um instrumento associado à literacia financeira. Chegámos à conclusão que o orçamento é um exercício mental. Em vez de se pegar numa folha e de contabilizar as receitas e despesas, fazem-se contas de cabeça”, alerta Natália Nunes.

