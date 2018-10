Delta Airlines lança rota Lisboa-Boston e retoma ligação aos Açores

Ler mais

A companhia de aviação norte-americana Delta Airlines anunciou hoje, dia 1 de outubro, o seu programa para o próximo verão a partir de Portugal Continental e dos Açores, tendo confirmado o regresso a Ponta Delgada e a introdução de um novo voo sem escalas (‘non-stop’) entre Lisboa e Boston, a partir de 24 de maio próximo.

“O voo Lisboa-Boston substitui a rota sazonal da companhia aérea para Atlanta, oferecendo aos clientes um novo serviço diário no verão de 2019 para Nova Inglaterra, um dos ‘hubs’ da Delta em mais rápido crescimento. Lisboa torna-se, assim, o 5º destino transatlântico direto da Delta a partir de Boston, sendo que este voo liga ainda destinos dentro dos EUA, como São Francisco e Los Angeles”, destaca um comunicado da Delta Airlines.

O mesmo documento acrescenta que “o voo direto de Lisboa para Nova Iorque-JFK, operado quatro vezes por semana durante os meses de inverno, retoma o serviço diário no próximo verão – efetivo em maio de 2019”.

“Avaliamos continuamente a procura dos clientes por forma a assegurar que lhes oferecemos uma rede global que melhor serve os seus interesses. Com a apreciável história e herança portuguesa em Boston e Massachussets, uma ligação direta vai ajudar a reunir amigos e famílias, além de alavancar importantes oportunidades de negócio e comércio”, defendeu Roberto Ioriatti, vice-presidente transatlântico da Delta Airlines.

O mesmo responsável considera que, “entretanto, o voo da Delta para Ponta Delgada vai continuar a impulsionar o número de visitantes, facilitando a viagem sem escalas (voos diretos) dos Estados Unidos – para que mais tristas possam descobri este paraíso escondido no Atlântico”.

O voo direto da Delta Airlines de Lisboa para Boston vai ser operado em conjunto com os parceiros ‘joint-venture’ Air France KLM e Alitalia, num Boeing 757-200, de 199 passageiros.

A Delta Air Lines, considerada a maior companhia aérea do mundo, serve mais de 180 milhões de passageiros por ano, oferece serviços para 321 destinos, em 57 países e seis continentes, tendo no presente ano sido incluída na lista das 50 “Empresas Mais Admiradas do Mundo”.