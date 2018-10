Delta quer duplicar faturação em cinco anos e entrar no ‘top ten’ mundial

A Delta Cafés, do Grupo Nabeiro, quer entrar no ‘top ten’ das marcas de café mundiais e duplicar a facturação da Delta Q, empresa do grupo responsável gestão das máquinas de café domésticas e pelas respetivas cápsulas, nos próximos cinco anos.

“É com um enorme orgulho que hoje apresentamos o reforço da nossa estratégia de crescimento de negócio. A inovação e internacionalização continuam a ser pilares estruturantes do grupo e pretendemos continuar a criar tendências e a acrescentar valor aos vários momentos de consumo e de partilha proporcionados pelo café”, destacou hoje Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro – Delta Cafés na apresentação das novidades para o próximo ano, um evento que decorreu no Centro Cultural de Belém.

Este responsável acrescentou que “acreditamos ainda que as inovações apresentadas representam o nosso forte compromisso em adaptarmo-nos ao dia-a-dia dos clientes e consumidores”.

“Totalmente centrados no futuro, queremos continuar a procurar oportunidades e vantagens competitivas além-fronteiras, sempre assentes na qualidade e ‘expertise’ de um grupo com mais de 50 anos de história”, assinalou Rui Miguel Nabeiro.

O primeiro café expresso móvel (Delta Q WALQ); a aposta num novo segmento de mercado com barras de cereais ‘Croffee’; uma nova edição ‘Chef’s Collection’ com assinaturas dos ‘chefs’ Ljubomir Stanisic e Ricardo Costa; e novas campanhas internacionais, com a nomeação dos embaixadores Ricardo Pereira e Pauleta, respetivamente para os mercados do Brasil e de França foram algumas das novidades hoje apresentadas pela Delta.

“Projectando o futuro, Delta Q apresenta agora o WALQ, um novo e patenteado sistema de extracção de café, que permite levar mais longe a experiência de tomar um expresso perfeito Delta Q. O WALQ consiste num dispositivo móvel ultracompacto de extração de cápsulas com total autonomia energética combinado com um avançado sistema hidráulico desenvolvido pelo Centro de Inovação do Grupo Nabeiro – a Diverge com a empresa 2EAST. Este sistema permite extrair todos os ‘blends’ do sistema Delta Q, com a qualidade e consistência a que a marca sempre habituou os seus consumidores”, destaca um comunicado do Grupo Nabeiro.

Segundo esse documento, “esta é uma experiência de consumo que permite não sair do lugar enquanto se assiste a um emocionante espectáculo desportivo, a um festival de música ou enquanto, simplesmente, se espera na paragem pelo metro, comboio ou autocarro”.