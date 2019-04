Democratas querem ver o relatório Mueller completo

A ala democrata do Congresso norte-americano quer ter acesso integral ao relatório Mueller. O presidente do Comité Judicial da Casa dos Representantes (a câmara baixa do Congresso), Jerrold Nadler intimou o Departamento de Justiça para apresentar a versão completa do relatório elaborado pelo antigo presidente do FBI, Robert Mueller, sobre a interferência russa nas últimas eleições presidenciais.

Os democratas eram ao Departamento de Justiça até ao dia 1 de maio para entregar a versão completa do relatório.

Segundo a agência “Reuters”, o documento rasurado, publicado na quinta-feira “deixa a maioria do Congresso no escuro”, disse Jerold Nadler. “O meu comité precisa e tem direito à versão completa do relatório”, referiu.

“Até ao momento não vimos nenhumas das provas que [Robert Mueller] produziu neste caso”, frisou.

Ao longo de 448 páginas, o relatório Mueller demonstrou como Donald Trump tentou perturbar as investigações, “mas não concluiu que ele tenha cometido os crimes de obstrução da justiça, embora também não o exonere”, lê-se na publicação.