Depois da Páscoa, gasolina recua pela primeira vez em 11 semanas. Gasóleo volta a subir

Os combustíveis vão seguir em direções opostas na próxima semana, após a Páscoa: gasolina desce, gasóleo sobe. Na segunda-feira, a gasolina vai descer pela primeira vez em onze semanas, ate meio cêntimo. Já o gasoleo sobe pela quarta semana, até 0,5 cêntimos, apurou o Jornal Económico junto de fontes do setor.

Esta semana ficou marcada pela crise dos combustíveis em Portugal. Na quarta-feira, em plena crise energética, os 2.776 postos registados na plataforma ‘Já não dá para abastecer’, registavam a falta de um dos dois combustíveis: ou gasolina, ou gasóleo. Este número é particularmente impressionante devido aos cerca de 3.000 postos que existem na totalidade em Portugal.

Já a semana em curso, com muitos portuguescombustíveises a irem para a estrada devido às férias da Páscoa, ficou marcada por ser a décima semana consecutiva de aumentos para a gasolina, que renovou máximos de cinco meses, segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). No caso do gasóleo, foi a terceira semana seguida de aumentos.