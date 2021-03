Depois de Moedas, PSD anuncia esta quarta-feira mais “cerca de 100 candidatos” autárquicos

O Partido Social Democrata (PSD) vai anunciar esta quarta-feira “cerca de 100 candidatos” que irão concorrer pela coligação PSD/CDS às eleições autárquicas deste ano. O anúncio será feito pelo secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, e, ao que o Jornal Económico (JE) apurou, não deverão ser conhecidos ainda os candidatos às maiores autarquias do país.

Depois de ter sido anunciado na passada quinta-feira Carlos Moedas como candidato pelo PSD/CDS à Câmara de Lisboa, o PSD vai levantar novamente o véu e anunciar “um conjunto de candidatos às próximas eleições”. Os (novos) ‘trunfos’ do PSD a nível autárquico serão divulgados por José Silvano, em conferência de imprensa, marcada para as 12h00 desta quarta-feira, na sede do partido, em Lisboa.

Ao JE, fonte oficial do PSD acrescenta que, nessa conferência de imprensa, “serão anunciados vários candidatos, cerca de 100”, e, sem querer antecipar nenhum dos nomes que serão anunciados, diz apenas que (para já) não deverão ser ainda conhecidos os candidatos às maiores câmaras do país, como Porto, Cascais, Oeiras ou Coimbra.

Até agora ainda só foi revelado o nome de Carlos Moedas, o que significa que faltam ainda conhecer 307 candidatos autárquicos. Isto porque o PSD apresenta-se habitualmente a votos em todas as 308 autarquias existentes no país (seja em coligação ou com um candidato próprio).

Para as autárquicas deste ano, o PSD e CDS-PP estão a preparar a estratégia eleitoral conjunta, com vista a um acordo-quadro que deverá ser assinado “nas próximas semanas”. No âmbito desse acordo-quadro, deverá ficar excluída a possibilidade de coligações pré-eleitorais com o Chega, mas o PSD e CDS-PP admitem abrir a porta a outros partidos à direita, como o Iniciativa Liberal e o Aliança.