Desconfiado dos preços dos saldos? Nova lei vai travar falsas promoções

Vários banqueiros defenderam a cobrança de comissões nas caixas automáticas, mas a Deco rejeita a ideia. “Se olharmos para o número de balcões que fecharam nos ultimos 10 anos” em consequência do aumento do uso do Multibanco, “isto teve um impacto muito positivo nas contas dos bancos”, aponta a associação de defesa do consumidor.