“Desempenho muito, muito bom”. Mário Centeno admite excedente já em 2019

Mário Centeno admitiu esta sexta-feira que Portugal poderá ter tido o seu primeiro excedente orçamental em mais de 40 anos de democracia em 2019, ou seja, um ano antes do previsto, indicando que o crescimento económico mais forte do que o previsto no quarto trimestre do ano, admitiu o ministro das Finanças em entrevista à Reuters. A meta estimada pelo Governo era de um défice de 0,1% em 2019.

“É possível (ter um excedente já em 2019). A verdade é que no quarto trimestre a economia teve um desempenho muito, muito bom”, realçou Mário Centeno.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu em alta, de 0,2 pontos percentuais, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português em 2019 para 2,2%, três décimas acima das previsões do Governo, foi hoje divulgado.

Na estimativa rápida, divulgada em 14 de fevereiro, os dados apontavam para um crescimento de 2,0% da economia portuguesa, superando as previsões do Governo para o PIB em 2019, que era de 1,9%.

O ministro das Finanças explicou nesta entrevista que o desempenho da economia portuguesa foi suportado por “uma recuperação nas exportações, o investimento também manteve o ritmo muito alto, o mercado de trabalho continua a apresentar óptimos resultados. Todos esses números são adicionados a um cenário que possibilita que isso ocorra (excedente em 2019)”.

Mário Centeno acrescenta que a economia nacional está a beneficiar “uma queda muito acentuada nos pagamentos de juros, com poupanças muito pronunciadas nos pagamentos de juros, um mercado de trabalho muito melhor do que o esperado, e executamos quase 100% do que foi orçamentado, não gastando mais, mas não gastando menos”.