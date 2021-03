Desemprego na Alemanha registou subida inesperada em fevereiro

O desemprego na Alemanha registou um aumentou em fevereiro, algo que já não acontecia desde junho de 2020, de acordo com os dados do Destatis divulgados esta terça-feira, 2 de março, avança a agência “Reuters”. De acordo com os analistas da “Reuters” esta é uma subida inesperada, numa altura em que o país esperava reduzir o número de desempregados depois das restrições impostas para baixar o número de casos de coronavírus.

O Destatis indica que em termos sazonais o número de pessoas desempregadas terá sido de nove mil, para um total de 2,7 milhões de cidadãos germânicos. Números que ficam abaixo das previsões da “Reuters” que apontavam para 13 mil desempregados.

A Alemanha está em confinamento desde novembro passado, tendo reforçado as medidas no combate à Covid-19 em dezembro devido às novas variantes do coronavírus e que levaram a chanceler Angela Merkel a temer por uma terceira vaga de casos.

Uma das medidas adotadas pelo governo alemão foi o denominado ‘Kurzarbeit’, que implica uma redução das horas de trabalho dos cidadãos e que por outro lado, tem garantindo a maioria dos empregos no país. Segundo o Destatis, cerca de 2,39 milhões de funcionários reduziram a sua carga horária de trabalho em dezembro através do ‘Kurzarbeit’, que permite ao executivo evitar demissões em massa, oferecendo subsídios às empresas para manter os trabalhadores nas suas folhas de pagamento.

Depois de atingir o pico em cerca de seis milhões de pessoas em abril passado, o número de alemães em ‘Kurzarbeit’ caiu antes de subir novamente em novembro, com o início das medidas de restrição devido ao coronavírus, indica o Destatis.