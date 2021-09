Desemprego na zona euro desce para 7,5% em agosto

O Eurostat, que revela estatísticas, indicou esta quinta-feira que o desemprego na zona euro desceu para 7,5% em agosto.

Assim, o Eurostat aponta que “em agosto de 2021, a taxa de desemprego da zona área euro foi de 7,5%, face aos 7,6% em julho de 2021 e de 8,6% em agosto de 2020. A taxa de desemprego da UE [União Europeia] foi de 6,8% em agosto de 2021, comparativamente aos 6,9% registados em julho de 2021 e de 7,7% em agosto de 2020”.

Em comparação com julho de 2021, o número de pessoas desempregadas caiu para 224.000 na UE e por 261 000 na zona euro. Em com o período homologo em 2020, o desemprego diminuiu 1,965 milhões na UE e 1,861 milhões na zona euro.

Por países, a Espanha é o país com a maior taxa de desemprego, com 14% em agosto, quando em julho era de 14,5%. Segue-se a Grécia com 13,2% em comparação com os 14,2 obtidos em julho. Quando se fala em desemprego, a taxa francesa é superior à da zona euro (8.0%, o mesmo que em julho de 2021). Ao contrário de França, Portugal obteve uma taxa de desemprego inferior à da zona euro (6,4%), o mesmo aconteceu com a Alemanha que tem os números do desemprego fixado nos 3,6%.

Os dados dos Eustat estão em linha com a informação divulgada ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que indicava que taxa de desemprego voltou a cair em agosto, sendo agora de 6,4%, menos 0,2 pontos percentuais (p.p.) do que no mês anterior.

O Desemprego nos jovens

Na quarta feira, Brighter Future, da Fundação José Neves, apontava que “o risco dos jovens recém-licenciados ficarem desempregados aumentou 1,6 pontos percentuais (p.p.) em 2020, invertendo uma tendência positiva que já vinha de 2014 e expondo sobretudo os jovens ao impacto da crise pandémica no mercado de trabalho”.

Por sua vez, o Eurostat sublinha que “em agosto de 2021, 2,833 milhões de jovens (menores de 25 anos) estavam desempregados na UE, dos quais 2,317 milhões estavam na zona euro. Em agosto de 2021, a taxa de desemprego juvenil era de 16,2% na UE e 16,4% na zona euro, face 16,4% e 16,7%, respetivamente, no mês anterior”.

“Em comparação com julho de 2021, o desemprego juvenil diminuiu 66.000 na UE e 63.000 na zona euro. Em comparação com agosto de 2020, o desemprego juvenil diminuiu em 508.000 na UE e em 471.000 na zona euro”, afirma o Eurostat.

De acordo com o INE a taxa de desemprego dos jovens diminuiu, em agosto, para 22,6%, menos 0,8 p.p. e a taxa de desemprego dos adultos (5,2%) caiu 0,2 p.p.