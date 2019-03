Desemprego recuou para 6,3% em fevereiro, o valor mais baixo desde 2002

Em janeiro de 2019, a taxa de desemprego situou-se em 6,6%, um valor igual ao do mês anterior e ao de três meses antes, segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor de janeiro, em comparação com o período homólogo de 2018, representa que existem menos 15,7% de desempregados em Portugal.

A população empregada, no primeiro mês de 2019, aumentou 0,1%, somando mais sete mil residentes empregados, com a diminuição de 0,7% de população desempregada, comparando com os valores registados em dezembro de 2018.

Para fevereiro, o INE prevê que a taxa de desemprego assuma o valor de 6,3%, uma diminuição de 0,3 pontos percentuais, o valor mais baixo desde 2002. Assim, com estes valores, estima-se que existam menos 4% de desempregados do que em janeiro e menos 5,1% em comparação com novembro de 2018. Em relação ao período homólogo, o desemprego do mês de fevereiro caiu 16,5%, representando 62,7 mil empregos.

Ainda assim, o número de desemprego não foi o único que caiu. Na previsão, o INE diz que a população empregada diminuiu 01,% em relação a janeiro do presente ano e 0,5% em relação a novembro de 2018. A previsão estima que existam menos 1,3% de empregados, representando 62,7 mil empregos, do que no mesmo mês de 2018.