Detido suspeito do atentado em Utrecht

O suspeito do tiroteio que, esta segunda-feira, provocou pelo menos três mortos e cinco feridos num elétrico em Utrecht, na Holanda, foi detido. O suspeito tem nacionalidade turca e chama-se Gökman Tanis, de 37 anos. A notícia foi avançada pela ”Reuters” esta tarde.

Até àquela hora, as autoridades tinham atualizado o balanço de vítimas mortais para três depois de um homem ter entrado num elétrico daquela cidade, no centro do país, e aberto fogo contra os passageiros.

Inicialmente, o presidente da Câmara de Utrecht começou por avançar que haveria nove feridos, um número que acabou por ser revisto em baixa, havendo cinco pessoas feridas identificadas.

A polícia admite que possa ter havido “motivações terroristas” para o ataque, isto depois de, ao início da tarde, ter identificado o principal suspeito do atentado.