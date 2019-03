Deutsche Bank vai negociar fusão com o Commerzbank

O conselho de administração do Deutsche Bank decidiu aprovar a abertura formal de negociação com o rival Commerzbank para avaliar a viabilidade de uma fusão, de acordo com informação avançada por fontes oficiais e noticiada este domingo pelo jornal online ‘El Economista’.

Desta forma, está confirmada uma informação avançada pelo jornal ‘Wel am Sonntag’, se bem que os novos dados associados a estas negociações indicam que as conversações estariam numa fase muito precoce.

Sabe-se agora que os primeiros contactos não oficiais foram levados a cabo por um circulo muito restrito de pessoas e que o conselho do Deutsche teve lugar há mais de uma semana.

A imprensa alemã avança que o Deutsche Bank e o Commerzbank optaram nesta fase por não fazer qualquer comentário oficial sobre estas negociações.

A especulação acerca de uma possível fusão entre os dois maiores bancos da Alemanha aumentou nos últimos meses e adensou-se com as declarações do ministro das Finanças alemão, Olaf Scholtz, que enfatizou a importância de grupos bancários fortes.

Os dois bancos têm lutado por obter rentabilidades sustentáveis desde a crise financeira mundial e o governo alemão têm uma participação de mais de 15% no Commerzbank após uma operação de resgate.