Dez maiores fundos nacionais de obrigações em 2018: BPI e Caixagest lideram

Os dez maiores fundos nacionais de obrigações: BPI e Caixagest conquistam a liderança do ranking, segundo a Funds People.

A encabeçar a lista, surge o BPI Reforma Segura PPR, um fundo da BPI GA, que no fim de 2018 contava com um património de mais de 669 milhões de euros, muito acima dos restantes produtos da lista e muito longe do segundo classificado. A BPI ocupa, também, o sétimo lugar da lista com o fundo BPI Obrigações Mundiais.

Os restante lugares do pódio foram conquistados pela Caixagest com os seus fundos Caixagest Obrigações e Caixagest Obrigações Mais. “Estes produtos dispunham de um património acima dos 251 e 218 milhões de euros, respetivamente, no fim do ano passado”, revela a Funds People.

​”Em primeiro lugar, é de destacar que todas as entidades gestoras presentes neste ranking, a BPI GA, a Caixagest, a Santander AM, a IMGA e a GNB GA estão representadas por dois fundos”, refere a publicação especializada. “Destaca-se, também, o facto de que mais de metade dos produtos do top dez dos maiores fundos nacionais de obrigações contam com Selo Funds People 2019”, escreve a publicação.

Já no que se refere a outro ranking, ao top dez dos maiores fundos nacionais de ações, a Caixagest surge representada por quatro produtos.

A liderar a tabela surge o Caixagest Ações Líderes Globais, “um fundo que conta com selo Blockbuster e Consistente Funds People”, dizem.

Este produto da gestora Caixagest registava no fecho do ano um património de mais de 493 milhões de euros, “um valor muito acima dos demais fundos que constam no ranking”.

Já o segundo lugar do pódio é também ocupado pela Caixagest com o fundo Caixagest Acções EUA com um património próximo dos 100 milhões de euros. A entidade gestora ocupa também o oitavo e o nono lugares da tabela.

“No universo nacional de fundos de ações, e através de dados da Morningstar Direct, destacamos os dez maiores produtos nacionais em termos de património gerido”, escreve a publicação.

A Funds People destaca ainda o facto de apenas cinco entidades posicionarem fundos nesta lista: a Caixagest, a Santander AM, a BPI GA, a GNB Gestão de Ativos e a IMGA.

O produto Santander Acções Europa, a cargo de Leticia Santaolalla, fechou o pódio. O fundo da Santander AM encerrou 2018 com um património superior a 85 milhões, tornando-se, assim, o terceiro classificado deste ranking. “Os produtos Santander Acções Portugal e Santander Acções América ocupam os dois lugares seguintes. Os três fundos que representam a gestora neste ranking são produtos com selo Blockbuster Funds People”, refere a publicação.