A Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) revelaram ontem que a doença pulmonar crónica está associada à utilização de cigarros eletrónicos ou vaping. “Esta situação tem vindo a ser discutida a nível da Comissão Europeia, em termos de avaliação e gestão de risco e eventuais medidas a adotar”, avançou ontem a DGS, acrescentando que, no momento presente, existe “uma grande diversidade de líquidos utilizados em cigarros eletrónicos, com e sem nicotina, e com diferentes tipos de aroma no mercado”.

O problema parece residir em certas substâncias utilizadas nesses líquidos. “Embora a investigação destes casos não esteja ainda concluída, o acetato de vitamina E, o canabidiol e outros derivados de canábis, e o diacetil parecem ser substâncias associadas a estas lesões pulmonares”, defendem os responsáveis da DGS do SICAD. A Comissão Europeia está a estudar medidas a adotar e nos Estados Unidos diversas restrições têm sido aplicadas a este tipo de produtos nos últimos tempos.

