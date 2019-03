Dia Europeu do Mar: Lisboa recebe encontro anual da UE

O encontro anual da União Europeia (UE) sobre assuntos marítimos e crescimento azul vai acontecer nos próximos dias 16 e 17 de maio, no Centro de Congressos de Lisboa. O encontro insere-se nas comemorações do Dia Europeu do Mar e vai ter como temas o empreendedorismo, inovação e investimento amigos dos mares e oceanos.

Para o Dia Europeu do Mar deste ano, a UE tem prevista “uma sessão de abertura inspiradora, 8 sessões organizadas pela Comissão Europeia e focadas em várias iniciativas políticas estratégicas da UE para apoiar a Economia Azul Sustentável da Europa”. Além disso, estão programados para os dois dias de comemorações 28 workshops temáticos de alta qualidade concebidos e organizados por agentes marítimos, que vão alertar para a importância de proteger os recursos hidrícos.

A iniciativa vai ainda oferecer a oportunidade a empresas e profissionais dedicados a atividades que envolvam o setor marítimo de entrarem em contato com parceiros estratégicos, reservar reuniões B2B, viabilizar projetos e atividades, obter novas visões sobre a evolução do setor e conseguir financiamento da UE, bem como contribuir para a formulação da Política Marítima Europeia.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, farão os discursos de abertura do evento, que contará com participações de vários profissionais ligados a estes setor. Entre eles vai estar Jaap Gebraad, diretor de investigação e desenvolvimento na SEA Europe, Eleni Zacharaki, da Comissão de Pesca do Parlamento Europeu, Mauro Randone, gestor regional de projetos da WWF, entre outros.