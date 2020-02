O artista plástico madeirense Diogo Goes iniciou 2020 com mais exposições e iniciativas culturais. Até ao mês passado foram seis as exposições coletivas em que o artista participou e que estiveram a decorrer no espaço nacional desde o último trimestre do ano transato, nomeadamente na Região Norte, nas cidades do Porto, Gaia e Gondomar, entre outras.

Desta vez, inaugura no próximo dia 28 de fevereiro uma nova exposição coletiva nacional, inserida na programação do projeto “Onda Bienal 2020”, organizada pela Cooperativa Cultural Artistas de Gaia, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia.

A exposição vai decorrer na Casa do Vinho Verde, na cidade do Porto, e possibilita o estabelecimento de narrativas diferentes, definidas pelos autores, em diálogo com o projeto de curadoria.

