Diretor de comunicação da Casa Branca demite-se e vai trabalhar na reeleição de Trump

O diretor de comunicação da Casa Branca, Bill Shine, pediu a demissão do cargo e vai agora assessorar a campanha de reeleição do presidente Donald Trump em 2020, anunciou a Casa Branca na sexta-feira, revela a “CNBC”.

O ex-executivo do canal “Fox News” tinha-se juntado à equipa de comunicação de Donald Trump no ano passado. Esta sexta-feira é esperado que seja o último dia de Bill Shine, na Casa Branca, não estando ainda definido quem irá ocupar o seu lugar.

Em comunicado, Bill Shine, afirmou que está “ansioso para trabalhar na campanha de reeleição do presidente Trump e passar mais tempo com a [sua] família”. Ainda não está definido qual será o papel de Shine na campanha presidencial do próximo ano.

Brad Parscale, gestor de campanha de Donald Trump, referiu que Bill Shine “trará conhecimento e talento ao construir uma campanha de classe mundial”.

Num outro comunicado divulgado pela Casa Branca, Donald Trump salientou que Shine estará “totalmente envolvido” no seu esforço para obter um segundo mandato na Casa Branca.

Bill Shine foi o quinto diretor de comunicação na Casa Branca no legado de Donald Trump, um papel que o presidente tem lutado para preencher durante os seus dois anos no cargo.