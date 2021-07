O sector nacional da distribuição e do retalho é dos que está a resistir melhor à crise provocada pela pandemia da Covid-19. Em entrevista exclusiva ao Jornal Económico, Gonçalo Lobo Xavier, diretor geral da associação que reúne a grande generalidade dos operadores de supermercados e hipermercados com presença no território nacional, sublinha que a área de venda dos associados da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) cresceu no ano passado na ordem dos 4,1%, enquanto o número de lojas subiu 4,1%. Há uma forta tendência para o reforço das lojas nais pequenas e de proximidade, dentro e fora dos centros urbanos. Mas persistem nuvens no horizonte, com particular incidência nas últimas medidas restritivas impostas pelo Governo devido ao coronavírus.

Como evoluiu o sector do retalho alimentar, não especializado, em Portugal nos últimos anos – 2019, 2020 e, se possível, primeiro semestre de 2021?

Os dados do barómetro APED evidenciam um crescimento agregado de número de lojas, de 2019 para 2020 na ordem dos 4,1%, totalizando em 2020 4.296 lojas dos mais diversos ramos do retalho. A área de vendas destes nossos associados cresceu em 2020 relativamente ao ano anterior 4,6%, sendo agora de 3,877 mil milhões de metros quadrados.

Não temos os valores de investimento agregados. Mas o sector representa em 2020, 131.841 colaboradores e nos últimos cinco anos criou cerca de cinco mil postos de trabalho. Não temos dados de 2021, mas também não temos informação de cancelamentos de actividade por parte dos nossos associados, até ao momento.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor