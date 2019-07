Dívida direta do Estado aumenta 1,2% em junho

Em junho de 2019, o valor da dívida direta do Estado totalizava 246,6 mil milhões de euros, o que representa uma variação de -2,2% face ao final do mês anterior e um aumento de 1,2% face ao período homólogo de 2018. Os dados são do IGCP.

Em termos absolutos a queda mensal é de 5,7 milhões, No entanto está mil milhões acima do valor de fecho de 2018.

Em junho de 2019, o valor da dívida direta do Estado totalizava 246,6 mil milhões de euros (121,2% do PIB – PIB do ano acabado no último trimestre disponível), o que representa uma variação de -2,2% face ao final do mês anterior e um aumento de 1,2% face ao período homólogo, segundo os dados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

Em junho de 2019, a dívida pública no âmbito do Programa de Assistência Financeira, ascendia a 51,6 mil milhões de euros (25,4% do PIB), dos quais 27,3 mil milhões de euros dizem respeito ao Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, 24,3 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira e zero ao Fundo Monetário Internacional.