Divórcio dos Bezos não afetou Amazon. Vendas cresceram 17% no primeiro trimestre

A Amazon continua a somar rentabilidade e nem o divórcio de Jeff Bezos conteve o ritmo do gigante do comércio eletrónico que registou um benefício de 3.560 milhões de dólares (3.196 milhões de euros) durante o primeiro trimestre de 2019. Este valor mais que duplica os 1.630 milhões de dólares (1.463 milhões de euros) registados no período homólogo de 2018, revelou o jornal espanhol ‘Expansión’.

As vendas da empresa subiram 17%, para 59,7 milhões de dólares (53,6 milhões de euros), uma perspetiva acima das expectativas dos analistas. O resultado operacional da Amazon no início deste ano foi de 4,4 milhões de dólares (3,9 milhões de euros), acima dos 1,9 milhões de dólares (1,7 milhões de euros) no trimestre homólogo de 2018.

Parece que nem o divórcio de Jeff Bezos lhe tira dinheiro da conta bancária. O maior multimilionário divorciou-se da sua mulher, MacKenzie Bezos, no início do mês de abril, e aparentemente o rombo não foi muito forte nas vendas comerciais da Amazon.

Apesar dos bons resultados no primeiro trimestre, as ações ficaram aquém do esperado, totalizando apenas um aumento de 1,5%. Para o segundo trimestre, a empresa espera resultados entre 2,6 milhões de dólares (3,2 milhões de euros) e 3,6 milhões de dólares (3,2 milhões de euros).

Para estes valores, a América do Norte contribuiu com 35,8 milhões de dólares (32 milhões de euros) para as vendas trimestrais, apresentando um lucro operacional de 2.287 milhões de dólares (2 milhões de euros). Os mercados internacionais, por sua vez, geraram receitas de 16.192 milhões de dólares (14,5 milhões de euros), mas apresentaram perdas de 90 milhões de dólares (80,6 milhões de euros).