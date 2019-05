Donald Trump afunda bolsas mundiais com dois ‘tweets’

Donald Trump voltou a usar a rede social Twitter para se pronunciar sobre a guerra comercial com a China. Contudo, as réplicas das mensagens do presidente norte-americano fizeram-se sentir nas bolsas mundiais, noticia a Bloomberg.

O presidente dos EUA anunciou, este domingo, uma subida nas taxas de alguns produtos chineses para 25%, no equivalente a 200 mil milhões de dólares, explicando que estes novos preços entram em vigor esta sexta-feira.

Esta subida de preços traduz-se, assim, num agravamento face aos 10% suportados até agora, eliminando todas as chances de algum acordo alguma vez ser assinado entre as duas nações.

Em consequência, os mercados financeiros globais, que esperavam notícias de um acordo comercial em breve, afundaram. Os futuros nos Estados Unidos caíram mais de 2% e os stocks por toda a Ásia, que esperavam uma semana de comércio estável, caíram, com os principais índices da China a tombar 5%.

Mas Trump não quer ficar por aqui: “Em breve” serão impostas tarifas sobre o equivalente a mais 325 mil milhões de dólares de produtos oriundos da China, fez saber no Twitter.

Como resultado deste anuncio o petróleo, as ações e moedas afundaram na bolsa norte-americana, segundo os dados da “Bloomberg”. Ativos em todo o mundo foram varridos pelas duas publicações. O yuan atingiu mínimos de há três anos, apanhando os investidores desprevenidos. O petróleo bruto WTI caiu em mais de 2%, para 60 dólares o barril.

A praça chinesa registou uma forte queda, encerrando com um tombo de mais de 3%, já o Shanghai Composite caiu 5,6%, o pior valor desde fevereiro de 2016.

Os mercados europeus reagiram em conformidade. Em Londres, o Brent desvaloriza esta segunda-feira 1,4% para 69,87 dólares por barril, para mínimos de 25 de março. Já em Nova Iorque, o crude WTI recua 1,68% para 60,90 dólares.

Nas praças portuguesas o sentimento negativo estendeu-se. O principal índice português (PSI 20) tombou 1,05%, para 5.321,62 pontos.

Trump também sugeriu que as taxas não levariam a aumentos de preços para os consumidores norte-americanos. “As taxas pagas aos EUA tiveram pouco impacto no custo do produto, em grande parte suportado pela China”, tuitou.

….of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019