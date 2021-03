Donald Trump perdeu 700 milhões de dólares durante a sua presidência

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viu a sua fortuna cair 700 milhões de dólares (586 milhões de euros) durante a sua estadia de quatro anos na Casa Branca, revela a “Bloomberg”. Quando abandonou a presidência dos Estados Unidos, a sua fortuna estava fixada em 2,3 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros).

A pandemia que se fez sentir no último ano do seu mandato presidencial afetou os edifícios com escritórios, hotéis e resorts, fazendo-os perder receitas e, consequentemente, valor. Também a frota de aeronaves e de campos de golfe viram o seu valor decrescer significativamente.

A “Bloomberg” analisou documentos de maio de 2016 e janeiro de 2021 para calcular a fortuna de Donald Trump antes e depois da sua presidência de quatro anos, com o intuito de perceber se a sua fortuna apresentava ganhos ou perdas.

Os imóveis comerciais de Trump, antes de assumir a presidência e antes da pandemia, representavam três quartos do seu património, mas o valor entrou em queda quando as empresas optaram pelo trabalho remoto. As torres de escritório detidas por Trump podem continuar a sofrer quebras nas avaliações devido à tendência do trabalho remoto.

De acordo com a publicação, as principais propriedades comerciais do antigo presidente dos Estados Unidos apresentaram um decréscimo de 26% no seu valor. Os campos de golfe detido por Trump também viram o seu valor caíram abruptamente, apesar do golfe se ter tornado o desporto da pandemia por ser ao ar livre e com distância social.

As finanças de Trump estão sob os holofotes dos regulares ainda antes desta abandonar a presidência, uma vez que se recusou, por diversas vezes, a revelar as suas declarações de impostos. Em fevereiro, o Supremo Tribunal ordenou que Donald Trump entregasse oito ano de declarações de impostos e registos financeiros em Nova Iorque.