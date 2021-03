Dos 10 anos de guerra na Síria aos interesses estratégicos do Reino Unido. Veja “A Arte da Guerra”

O embaixador Francisco Seixas da Costa comenta esta semana os 10 anos da guerra na Síria e as negociações entre a China e os EUA no Alasca. O comentador irá ainda debruçar-se no facto do Reino Unido ter escolhido a Ásia para desenvolver os seus interesses estratégicos. Veja o programa “A Arte da Guerra” a partir das 19h00 no site, através da plataforma multimédia JE TV, e nas redes sociais do JE.

A atualidade internacional vai estar em debate neste novo programa da plataforma multimédia JE TV, “A Arte da Guerra”, um espaço da autoria do jornalista do Jornal Económico, António Freitas de Sousa que conta com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.