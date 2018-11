Dos 30 milhões de euros que precisa, o Sporting tem procura de 11,5 milhões

A Sporting SAD anunciou que obteve, até ao final desta segunda-feiram procura de 11,523 milhões de euros na Oferta Pública de Subscrição de obrigações na qual pretende emitir 30 milhões de euros e que termina às 15 horas de quinta-feira.

“A Sporting SAD vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, com referência à Oferta Pública de Subscrição

“SPORTING SAD 2018-2021” informar o mercado que, até ao final do dia de hoje, 19 de Novembro de 2018, foram recolhidas intenções de subscrição consubstanciadas em 965 ordens, que correspondem a um montante total de 11.523.455 euros (38,4% do valor total da Oferta e 76,8% do valor mínimo de subscrição da Oferta)”, explicou a SAD leonina em comunicado divulgado no site da CMVM.

“As ordens de subscrição recolhidas no dia de hoje correspondem a 43,8% do total de ordens

recolhidas até ao momento. O período de subscrição da Oferta decorre até às 15 horas do próximo dia 22 de novembro de 2018”, adiantou.

A emissão de dívida , que arrancou no dia 12 de novembro, é destinada para investidores no retalho e tem uma taxa de juro bruta de 5,25% e maturidade em novembro de 2021. Os títulos estão à venda nos balcões dos bancos que compõe o sindicato bancário de colocação: ActivoBank; Banco Best, Banco Carregosa, CaixaBI, CEMG, CGD, Millennium bcp e Novo Banco.

O empréstimo tem uma duração de três anos, sendo o reembolso efetuado ao valor nominal, de uma só vez, em 26 de novembro de 2021, salvo se ocorrer o vencimento antecipado, nos termos previstos.