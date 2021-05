Dow Jones destaca-se em Wall Street à boleia do sector automóvel

A bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta quinta-feira maioritariamente em terreno positivo, enquanto os investidores digerem mais dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que foram mais fortes do que o esperado pelos analistas. Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 406 mil na última semana, atingindo um novo mínimo pandémico, segundo o Departamento do Trabalho norte-americano.

A influenciar o mercado – mais concretamente o índice tecnológico – está ainda a notícia do jornal “New York Times” de que o presidente Joe Biden vai propor um orçamento de 6 biliões de dólares (cerca de 4,9 biliões de euros) para investimento em infraestruturas, educação, saúde, entre outras áreas.

Em Wall Street, o industrial Dow Jones sobe 0,80% para 34.597,60 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 avança 0,36% para 4.210,96 pontos. O tecnológico Nasdaq desliza 0,12% para 13.720,12 pontos e o Russel 2000 valoriza 0,55% para 2.259,20 pontos.

O analista Ramiro Loureiro diz que esse budget “levaria os Estados Unidos aos níveis mais elevados de gastos federais desde a Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo em que incorreria em défice acima de 1,3 biliões ao longo da próxima década”. “Como reflexo as yields de dívida soberana estão a subir”, detalha o trader do Millennium bcp. numa nota de mercado.

A General Motors é uma das cotadas em maior destaque esta tarde, ao disparar 348% para 6.010 dólares, perante o regresso das operações em cinco fábricas. Já a fabricante automóvel Ford segue a mesma linha e escala 36o% para 1.440 dólares devido a uma recomendação de compra.

Nas matérias-primas, o preço do WTI, produzido no Texas, sobe 0,11% para os 66,28 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a desvalorizar 0,17% para os 68,61 dólares. Quanto ao mercado cambial, o euro está a na linha d’água com -0,01 face ao dólar, para os 1,2188 dólares, enquanto a libra esterlina avança 0,38% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,4172 dólares.