Dow Jones fecha a subir impulsionado pelo pacote de estímulos orçamentais de Biden

Wall Street fechou a primeira sessão da semana misto, com o Dow Jones a ganhar com o aproximar da votação final pelo Congresso nesta semana do pacote de estímulos orçamentais de Joe Biden no valor de 1,9 biliões de dólares.

O industrial Dow subiu 0,97% para 31.802,44 pontos, liderado por ações de empresas que podem beneficiar da recuperação impulsionada pelo pacote orçamental. Já o S&P 500 recuou 0,54% para 3.821,35 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 2,41% para 12.609,16 pontos.

Depois da aprovação do Senado no sábado, Joe Biden indicou esperar uma rápida aprovação do pacote de apoio à economia pela Câmara dos Representantes. As perspectivas de recuperação têm levado a preocupações dos investidores com um aumento da inflação e a uma subida dos títulos do Tesouro norte-americanos a 10 anos.

A Secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen, procurou esta segunda-feira acalmar esta segunda-feira as preocupações. “Não creio que isso se vá verificar”, sublinhou, em entrevista à MSNBC, a antiga presidente da Reserva Federal e a mulher apontada por Joe Biden para liderar o Tesouro norte-americano. Esta garantiu ainda que, caso se verifique uma pressão inflacionária, “existem ferramentas para lidar com isso”.

Por outro lado, Yellen defendeu que a inflação na maior economia do mundo antes da chegada da Covid-19 era demasiado baixa, pelo que existe mais margem para um aumento de preços do que é geralmente considerado. Antecipou ainda um retorno ao pleno emprego no próximo ano, processo para o qual, argumenta, será chave o plano de recuperação agora aprovado, que confere aos americanos “o alívio que tanto necessitam”.

No mercado petrolífero, o Brent recua 1,9% para 68,03 dólares e o petróleo WTI cai 2,04% para 64,73 dólares.