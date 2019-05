É assinante do JE? Peça já o seu bilhete para o World Leadership Forum, nos dias 21 e 22 de maio

O Centro de Congressos de Lisboa recebe nos próximos dias 21 e 22 de maio o World Leadership Forum, um evento internacional dedicado à excelência da liderança nas organizações, organizado pela World Business Ideas (WOBI). O Jornal Económico é media partner desta edição do fórum, que pela primeira vez se realiza em Portugal, contando com um número limitado de bilhetes para oferecer aos seus assinantes.

Esta conferência pretende mostrar a importância que um líder deve ter na organização do mundo empresarial, assumindo-o como crucial na sua evolução. O objectivo? Criar empresas que tenham um objectivo claro, focado no desempenho e assentes em valores. Para isso, é fundamental alterar o papel do líder e a forma como se move na empresa. Líderes menos controladores e mais ágeis que permitam o equilíbrio perfeito entre ordem, engenho e capacidade de adaptação.

Entre os oradores que vão participar no World Leadership Forum estão figuras como o psicólogo Daniel Goleman (na foto), especialista na área da inteligência emocional, a especialista em futuro do trabalho Lynda Graton e o médico Mário Alonso Puig, entre outros. Conheça aqui todos os oradores, bem como o programa.

Segundo a organização, o World Leadership Forum parte da premissa de que “num mundo hiperconectado, a melhoria incremental não é suficiente para ficar à frente dos concorrentes disruptivos. Ganhar exige transformação constante, e o papel do líder é crucial na realização dessa transformação”.

“O desafio é criar organizações que tenham um propósito claro, focado no desempenho e guiado por valores. Tudo ao mesmo tempo. Como líderes, isso significa que devemos passar de uma mentalidade de “comando e controle” para uma liderança mais ágil e alinhada com a era em que vivemos, que equilibra o comando com a colaboração e a engenhosidade com a adaptabilidade”, refere a organização.

