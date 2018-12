Braga torna-se a 13ª cidade a receber os serviços da Uber Eats

A aplicação de entrega de refeições da Uber está disponível, a partir de hoje, quarta feira, no concelho de Braga. A cobertura do serviço inclui as freguesias de Gualtar, Real, Nogueira, Fraião e Lamaçães, Maximinos, Sé e Cividade, informa o comunicado.

A nova seleção de restaurantes de Braga inclui opções favoritas como a Taberna do Migaitas, Tábuas, Copos & outras cenas, Bira dos Namorados, Lado B assim como a parceria exclusiva com a McDonald’s.

Atualmente, o Uber Eats cobre perto de 30% da população portuguesa estando, a partir de hoje, disponível em treze cidades nacionais: Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Leça da Palmeira, Matosinhos, Almada, Seixal, Sintra, Coimbra e, agora, Braga.

Atualmente, a oferta já inclui mais de mil restaurantes disponíveis em Portugal, tendo começado com 90 restaurantes parceiros aquando do lançamento em Lisboa em 2017.