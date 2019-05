“É muito mau para todos”. Buffett lamenta guerra comercial entre EUA e China

Warren Buffett considerou como “muito mau para todos” a ameaça do presidente norte-americano Donald Trump sobre novas tarifas nos produtos chineses alimentando ainda mais a tensão entre os dois países, numa altura em que ambos se encontram fase final das negociações comerciais, segundo revela o jornal espanhol “Expansíon” esta segunda-feira.

“Se realmente estamos numa guerra comercial seria mau para todos, e pode ser muito mau, dependendo do quão longe é preciso chegar”, referiu Warren Buffett.

Donald Trump anunciou no domingo que as tarifas dos EUA sobre produtos da China aumentarão de 10% para 25%, já que as negociações entre os dois países “continuam, mas muito lentamente”.

O presidente dos EUA revelou que na próxima sexta-feira aumentará as taxas de impostos para produtos avaliados até 180 mil milhões de euros.