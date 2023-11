Uma mulher transformada em urso; um rapaz tornado águia; um menino a virar camaleão. Não, não é mais um remake de A Ilha do Dr. Moreau. É uma raridade, um filme de ficção científica francês, Reino Animal, de Thomas Cailley, no qual uma misteriosa doença que atingiu todo o mundo está a transformar, lentamente, muitas pessoas em toda a sorte de animais (porquê, Cailley nunca nos explica, nem se é contagiosa; teria sido bom ao menos um nadinha de background científico plausível – é por estas coisas que a literatura de ficção científica é consistentemente superior ao cinema do género).

5 Novembro 2023, 15h00

Seja como for, as pessoas estão cada vez mais perplexas e preocupadas com o sucedido, e com a possibilidade de também se poderem tornar vítimas da mutação.

A mulher de François (Romain Duris), um chef, foi atingida, está a tornar-se num animal e teve que ser levada para um sítio convertido de emergência em centro de acolhimento dos mutantes, longe de Paris. Depois de arranjar um emprego perto de lá, o homem pega no filho adolescente, Émile (Paul Kircher), e mudam-se para um bungalow. Só que também Émile, que poderá ter sido infectado pela mãe, está a mostrar sinais perturbadores de mutação e poderá estar a transformar-se num lobo, o que procura ocultar quer do pai, quer dos colegas do novo liceu, principalmente de uma rapariga que simpatizou com ele.ós.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor