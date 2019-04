“É preciso agir depressa”, escreveu Trump. As reações ao incêndio que está a devastar Notre Dame

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que o incêndio na emblemática catedral francesa de Notre-Dame “é horrível de ver” e que “é preciso agir depressa”.

“É tão terrível de assistir a este gigantesco incêndio na catedral Notre-Dame de Paris, talvez se devesse usar bombardeamentos com água para extingui-lo, devemos agir rapidamente”, escreveu Donald Trump na rede social ‘Twitter’.

Os principais canais de televisão norte-americanos modificaram a sua programação para transmitirem imagens ao vivo do incêndio, que já provocou a queda de uma das torres da catedral gótica, um dos monumentos mais visitados do mundo.

Emmanuel Macron, presidente francês, realçou: “Notre-Dame em chamas. Emoção de uma nação inteira. Como todos os nossos compatriotas, estou triste esta noite por ver esta parte de nós queimar”.

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, disse no Twitter que “hoje, estamos todos com Paris”.

Notre-Dame de Paris est Notre-Dame de toute l’Europe. We are all with Paris today. — Donald Tusk (@eucopresident) April 15, 2019