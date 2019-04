E se a Rainha de Inglaterra alugasse o Palácio de Buckingham no Airbnb?

O presidente da Comissão Europeia argumenta que conceder uma nova extensão curta do Artigo 50.º ao Reino Unido poria em causa o normal decurso das eleições europeias, assim como o bom funcionamento da UE. Theresa May identificou hoje várias questões sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, em que concorda com o líder da oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, com quem se vai encontrar esta tarde.