E se Donald Trump fosse gozado por vários líderes mundiais na reunião da Nato?

Vários líderes mundiais gozaram com Donald Trump durante a reunião da NATO? Um vídeo que circula nas redes sociais com muitas partilhas sugere que sim.

Neste vídeo surgem Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, Emmanuel Macron, presidente francês, Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, e Mark Rutte, primeiro-ministro holandês, a conferenciar sobre Donald Trump, com um tom que parece de gozo, segundo se observa no vídeo em circulação, e noticiado pelo Guardian.

O encontro informal entre os quatro líderes mundiais, onde também estava a princesa Ana de Inglaterra, aconteceu na terça-feira, 3 de dezembro, depois da discussão de Macron e Donald Trump na conferência de imprensa na reunião da Nato, que se realiza em Londres.

A pequena reunião entre os líderes mundiais aconteceu no Palácio de Buckingham, sendo que Boris Johnson questiona Macron sobre a razão do atraso do presidente francês ao encontro.

Justin Trudeau, que se encontra de frente para a câmara, tomou a deixa do primeiro-ministro britânico e explicou que “ele [Macron] estava atrasado porque ele quer uma conferência de imprensa de 40 minutos”.

Apesar do nome de Trump nunca ser referido no vídeo, o The Guardian calcula que se trata do presidente norte-americano, conhecido por alongar as declarações dos jornalistas.

Trudeau tenta continuar, mas é interrompido por Emmanuel Macron que fala para o grupo, onde se encontra a segunda filha da Rainha Isabel II, embora não se consiga perceber o que este diz por estar de costas para a câmara que capta a conversa.

Possivelmente mencionando o facto de Trump ter falado à imprensa por um período superior a 50 minutos, que não se encontrava no plano, o primeiro-ministro canadiano refere que “podia ver-se o queixo da equipa dele a cair ao chão”.

Originalmente o vídeo foi publicado pela Sputnik News, uma agência noticiosa criada pela agência de notícias estatal russa Rossiya Sedodnya. Assim, apesar de no Twitter o vídeo aparecer com alguns cortes, existe uma versão mais longa publicada na página de Facebook da Sputnik, onde mostra que os convidados têm mais interações no encontro informal de líderes.

A jornalista do ‘The Guardian’, Hannah Jane Parkinson, partilhou o vídeo nas suas redes sociais e os comentários multiplicaram-se, referindo que apenas Emmanuel Macron sabe o conceito de ‘mexericos’, uma vez que é o único que é inaudível. Nos mesmos comentários, Boris Johnson é apelidado de “melhor amigo de Trump” e caracterizado como tendo uma “face dupla”, tanto por o apoiar como por no momento a seguir o criticar ou falar mal deste. Um utilizador garante que “[Boris] Johnson é tão perigoso como Trump”.

Nato leaders slagging off Trump while Princess Anne laps it up – not giving a single shit – is also the mood we need to take into today pic.twitter.com/OLxmFRzqk1 — Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) December 4, 2019