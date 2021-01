“É um cartão amarelo”. BE abstém-se na votação do estado de emergência

O deputado do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares anunciou que o partido volta a abster-se quanto ao estado de emergência e apontou que sentido de voto é um “cartão amarelo” à gestão da pandemia feita pelo Governo.

Assim, o BE absteve-se, depois de reclamar por mais medidas e apoios. Pedro Filipe Soares explicou que o voto dos bloquistas “é um cartão amarelo”, num discurso onde apontou que o executivo de António Costa deixou “todo um orçamento suplementar que ficou por cumprir”.

Além do Orçamento, o deputado bloquista referiu que “assistimos a um cenário de catástrofe nos serviços de saúde” e enalteceu as “mais de 10 mil mortes por covid-19”.

“A situação é grave. Acima de tudo porque as coisas estão piores e não se sabem quando vão melhor. Até podem piorar antes de melhorar”, garantiu o deputado do BE afirmando que “os pedidos de ajuda no SNS [Serviço Nacional de Saúde] repetem-se, faltam meios e profissionais de saúde, principalmente enfermeiros”. “Os mil enfermeiros que emigraram em 2020 fazem uma enorme falta”, completou.

O BE criticou ainda a “falta de preparação para lidar com o encerramento das escolas”. “Não se percebe porque não dá estabilidade às escolas, aos alunos ou às famílias”, completou.