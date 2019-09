A EAD, empresa que oferece serviços de custódia e gestão de arquivos a mais de mil clientes, comemora dez anos de presença no mercado da Madeira. O CEO da empresa espera uma maior crescimento no mercado madeirense e quer ter o Funchal como palco de um encontro que aborde a transformação digital.

Paulo Veiga não esconde que a EAD tem uma ambição do tamanho do mundo e que a Madeira é um mercado de interesse para o desenvolvimento do negócio. Contudo, os desafios vão estar dependentes daquilo que for o desempenho da economia da região.

“Mais do que a faturação preocupa-nos a rentabilidade. Os desafios para o futuro passam por aquilo que pode ser a alteração económica da Madeira. Quanto melhor estiver a economia da Madeira melhor estaremos”, diz Paulo Veiga. Tendo isto em consideração, o responsável pela EAD diz que esta é uma boa altura para investir na Madeira. Acrescenta mesmo que nesta altura a Região pode já estar num ciclo virtuoso, depois de ter passado por algumas dificuldades. “É uma oportunidade para explorar o mercado regional”, sublinha.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor. Edição do Económico Madeira de 6 de setembro.