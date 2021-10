EastBanc, Hotel Memmo e Oliver entre os fundadores da nova associação “Príncipe + Real”

O EastBanc, a Uzina, a Príncipe Real Advogados, o Hotel Memmo, a Lacrima, a Plateform, a Casa Oliver, a Isto, a Imogávea e alguns moradores particulares são os membros fundadores da nova associação de moradores, lojistas, empresas e de “amigos” do Príncipe Real, em Lisboa.

A “Príncipe + Real” diz que é uma iniciativa da sociedade civil que “pretende fazer mais e melhor por este bairro tão típico da cidade de Lisboa”. O lançamento oficial está marcado para o próximo sábado, 9 de outubro, no Jardim do Príncipe Real.

“Esta é uma iniciativa local que nasce com o principal objetivo de criar e promover sinergias entre os vários atores do bairro, entre eles residentes, comerciantes, entidades públicas e todos os que têm uma ligação à zona do Príncipe Real”, diz a futura associação em comunicado. Um dos objetivos é planear e criar eventos e ações conjuntas de dinamização do bairro.

Para Tiago Eiró, presidente da Associação e CEO da EastBanc, “a criação desta associação é a concretização de uma visão que partilhamos com outras empresas, lojistas e também com os moradores do bairro do Príncipe Real: queremos continuar a fazer deste bairro um local único. Esta associação pretende ser um espaço de diálogo e de entendimento, numa altura em que o espírito bairrista e comunitário se intensificou. É o momento certo. Temos sentido uma enorme adesão da sociedade civil a esta iniciativa, o que demonstra a sua pertinência”.

Patrícia Luz, responsável pela associação, avança que “esta iniciativa proclama o lema da proximidade, um conceito-âncora na construção das novas cidades que desejamos. As políticas de proximidades dependerão de decisores, as práticas da proximidade estão nas nossas mãos como habitantes de um espaço comum. Esta associação será um portal para a participação, para o envolvimento, para a criatividade”

Para dar a conhecer o projeto e celebrar o “renascer” deste bairro do após o desconfinamento, a “Príncipe + Real” preparou uma verdadeira festa que decorrerá já no próximo sábado, dia 9 de outubro: das 17h às 19h – no Jardim do Príncipe Real: haverá música no jardim, histórias do bairro, desenhos a olho nu, trishaws, mercado e ainda uma happy hour nos quiosques do Jardim; da 19h às 20h30 – no Jardim da EmbaiXada (traseiras): haverá um momento musical, com boas-vindas com o apoio da Zero Zero, Sumaya, Atalho, Gin Lovers e Casa Cabana. “A festa conta com o apoio da Junta de Freguesia da Misericórdia, Junta de Freguesia de Santo António, Pedalar sem Idade, Out of the Blue, Uzina e LLYC”, concluem.