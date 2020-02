A easyJet prevê que diversas obras previstas no plano de expansão de capacidade do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, sofram atrasos em relação ao cronograma inicialmente previsto, agravando ainda mais os constrangimentos de crescimento de tráfego de passageiros que o aeroporto da capital está a enfrentar desde há cerca de quatro anos.

“Sobre os investimentos em atraso no aeroporto de Lisboa, temos a expansão do terminal 1 para sul. É suposto estar pronto no verão de 2022, mas as obras ainda não começaram. A melhoria do terminal 2 deveria estar pronta para o verão de 2021, mas também ainda não começaram nada em termos de obras. A nova torre de controlo de tráfego aéreo deveria estar pronta para o verão de 2022. Segundo a última informação que temos, só à conta de atrasos no lançamento dos concursos públicos, essa torre já só vai estar pronta, na melhor das hipóteses, no verão de 2024”, denuncia José Lopes, diretor geral da easyJet para Portugal, em declarações exclusivas ao Jornal Económico.

