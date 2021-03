Economia alemã deverá encolher no primeiro trimestre de 2020, avisa Bundesbank

A economia alemã deverá encolher acentuadamente no primeiro trimestre de 2020, à medida que os efeitos das restrições de combate à pandemia atingem o sector de serviços, apontou o Bundesbank, esta segunda-feira, 22 de março.

“As medidas para conter a pandemia são, em média, mais rigorosas no trimestre atual do que no anterior”, sublinhou o Bundesbank no seu mais recente relatório mensal. “Portanto, a produção económica no primeiro trimestre de 2021 deve diminuir drasticamente, particularmente nos setores de serviços de contato intensivo”, previu o banco central da República Federal da Alemanha.

O Bundesbank também acredita que o aumento no imposto sobre vendas, que foi temporariamente cortado no ano passado, provavelmente contribuiu para um declínio substancial na construção em janeiro.

A produção industrial diminuiu igualmente no primeiro mês do ano, mas a entrada de pedidos foi forte e as exportações de bens aumentou. As exportações de bens para o Reino Unido foram a exceção, tendo caído quase um quarto em janeiro, o primeiro mês após a saída dos britânicos do mercado único da União Europeia.

No relatório do mês passado, o Bundesbank tinha dito que a economia iria recuperar na primavera, com a queda das infeções por coronavírus e a distribuição de vacinas. No entanto, com os dados mais recentes revelado a par dos atrasos na entrega de vacinas, o Bundesbank abandonou esta teoria de prosperidade.