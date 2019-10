Economia assusta Wall Street

Se o mês de Setembro é estatisticamente o pior para o mercado accionista norte-americano, Outubro não é muito melhor, com a particularidade de ser o mês onde a volatilidade é maior, o que deixa antever umas próximas semanas de incerteza e instabilidade em Wall Street. Para começar a “cumprir” com essa possibilidade, ontem os índices de Nova Iorque abriram o mês com perdas que quase que anularam os ganhos do mês anterior e não obstante uma abertura em alta, contudo os dados económicos aliados a novos desenvolvimentos na novela do impeachment a Trumap deitaram por terra o optimismo dos Bulls.

Com efeito e depois de há uns dias o primeiro sinal de alerta sobre a maior economia do mundo ter surgido dos números da confiança dos consumidores, o principal motor económico, esta terça-feira foi a vez do Institute for Supply Management relativo à manufactura ter saído em território de contracção pelo segundo mês consecutivo, e no valor mais baixo da última década, pintando um cenário mais visível dos efeitos negativos provocados pelo agravamento da guerra comercial que opõe as duas principais economias. Esta sexta-feira veremos se os dados do emprego, relativos aos non-farm payrolls, confirmam esta tendência negativa que começa a desenhar um caminho de crescimento reduzido ou mesmo estagnação na economia dos EUA, o que a ocorrer seria certamente penalizador para o comportamento dos índices a um ano das eleições presidenciais de 2020.

No mercado cambial e na sequência dos dados económicos, o U.S dólar foi naturalmente uma moeda em dia de fraqueza, cedendo terreno contra um cabaz de outras moedas principais, permitindo ao EUR/USD uma valoirzação até aos $1.093.

O gráfico de hoje é do GBP/USD, o time-frame é Diário

Zona muito importante neste par de moedas, visto que uma quebra em baixa do canal poderá dar lugar a uma nova fase de correcção no preço do activo.