Economia do Reino Unido pode recuperar “seis meses mais rápido que o esperado”

O ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que o rápido processo de vacinação em território britânico vai promover uma recuperação económica “seis meses mais rápido que o esperado”, segundo a “BBC”.

As previsões oficiais apontam para que a economia britânica cresça 4% este ano e regresse aos números pré-pandemia seis meses antes do esperado. No entanto, Sunak advertiu que reparar os danos de longo prazo à economia “levará tempo”.

O órgão analista independente do governo, ‘Office for Budget Responsibility’ (OBR), espera que o ritmo de crescimento aumente para 7,3% em 2022. Caso se confirme, seria a maior taxa de crescimento desde o início dos registos oficiais que datam de 1949 e ajudaria a economia a regressar ao nível pré-pandémico em meados do próximo ano.

O OBR disse que o Reino Unido está na “vanguarda” da descoberta de vacinas novas e eficazes. A meta do governo de vacinar todos os adultos durante o verão deverá abrir caminho para o levantamento das restrições sanitárias.

O OBR também observou que as famílias britânicas acumularam poupanças de 180 mil milhões de libras (208 mil milhões de euros) em 2020. O órgão disse estar à espera que parte desse dinheiro seja gasto no final dos confinamentos, dizendo que pode haver um “grau de euforia” à medida que a economia reabre.

No entanto, o OBR alertou que a incerteza económica continua “considerável”, e vai depender do controlo das novas variantes, mais infeciosas, do vírus.

O desemprego deverá atingir o pico a uma taxa inferior de 6,5%, mantendo-se abaixo dos níveis observados durante a crise financeira de 2008. No entanto, espera-se que mais de meio milhão de pessoas estejam desempregadas até o final deste ano.

O OBR estima que os empréstimos do governo aumentem para um máximo de 355 mil milhões de libras (410 mil milhões de euros) para ajudar a pagar as medidas de apoio económico.

Sunak afirmou que “este país [Reino Unido] – e o mundo inteiro – levarão muito tempo para recuperar desta situação económica extraordinária. Mas vamos recuperar”.

O ministro das finanças disse que os aumentos de impostos são necessários nos próximos anos para ajudar a reparar as finanças públicas. Sunak anunciou que o imposto sobre as sociedades aumentará para 25% em 2023, enquanto os gastos diários dos departamentos governamentais serão reduzidos em mais 4 mil milhões de libras (4,6 mil milhões de euros) por ano.