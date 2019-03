EDP e EDP Renováveis elevam PSI20. Praças europeias encerram mistas

O principal índice bolsista português, PSI 20, valorizou 0,04%, para 5.2678,78 pontos, no fecho da sessão desta quinta-feira. Como principais responsáveis estiveram a EDP, que cresceu 2,61%, para 3,42 euros e a EDP Renováveis, que subiu 0,87%, para 8,67 euros.

A valorizar esteve também Sonae SGPS, que valorizou 0,67%, para 0,98 euros em reação à divulgação dos seus resultados. Apesar das vendas do retalho alimentar e não alimentar já terem sido publicadas, os investidores receberam bem os resultados da holding relativos a 2018.

Em terrenos negativos estiveram o BCP, que recuou 0.87%, para 0,22 euros, mantendo-se em linha com o desempenho do setor na Europa.

A maior desvalorização verificou-se na Pharol (2.82%), para 0,20 euros. Já a petrolífera Galp desceu 1.21%, para 14,23 euros.

“As bolsas europeias encerraram na sua maioria em baixa. No dia em que o Banco de Inglaterra manteve as taxas de juro inalteradas, mas deixou a porta aberta a um possível aumento no verão, os ganhos nas fabricantes de semicondutores (motivados pelo disparo das ações da Micron Technology no mercado americano), contrastaram com a queda superior a 5% dos títulos da Wirecard, que continua a ser condicionada pelos rumores de irregularidades na Ásia”, explica Ramiro Loureiro, analista de mercados do Millennium investment banking.

Na Alemanha, o DAX caiu 0,49%, no Reino Unido, o FTSE 100 cresceu 0,91%, o francês CAC 40 desvalorizou 0,07%, o holandês AEX subiu 0,54%. Em Espanha, o IBEX35 depreciou 0,43% e o italiano FTSE MIB cresceu 0,23%.

A cotação do barril de Brent caiu 0,46%, para 68,04 dólares, enquanto a cotação do crude WTI desceu 0,25%, para 59,98 dólares por barril.

No mercado cambial o euro valorizou 0,53%, para 1,13 dólares.