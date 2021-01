EDP emite 750 milhões em dívida híbrida verde que vence em agosto de 2081

A EDP fixou esta segunda-feira o preço para uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada fixed to reset rate no montante total de 750 milhões de euros.

A emissão de dívida híbrida verde tem uma taxa de remuneração de 1,95%.

Os títulos de dívida green subordinada têm maturidade em agosto de 2081, mas podem ser reembolsados ao fim de 5,25 anos, após a data de emissão.

A emissão tem assim “uma opção de reembolso antecipado 5,25 anos após a data de emissão”, tem a “data de vencimento em agosto de 2081 e uma yield de 1,95% aplicável até à primeira data de reset a ocorrer 5 anos e 6 meses após a emissão”, lê-se no comunicado enviado pela EDP ao mercado.

À semelhança das emissões realizadas em Janeiro de 2020 e Janeiro 2019, os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), são sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior.

De entre as suas características chave destaca-se a opção de diferimento de juros, que é cash-cumulative e compounding, e estão sujeitos a eventos que despoletam o pagamento obrigatório.

“O cupão está sujeito a resets em datas pré-definidas e de acordo com mecânicas pré-definidas e melhor descritas nos termos da emissão” diz ainda a EDP.

Estes títulos são híbridos porque uma parte é dívida e outra é equiparada a capital, e há uma parte do retorno que é fixa (taxa de juro) – taxa de rendibilidade será fixa nos primeiros 5,25 anos.

Será solicitada a admissão à negociação destas notes no mercado oficial da Euronext Dublin.

As receitas líquidas desta emissão serão usadas para financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, o portefólio de projetos “green” elegíveis do grupo EDP tal como definido no “Green Bond Framework” da EDP.

Esta emissão permitirá reforçar a flexibilidade financeira do grupo EDP.

O Bank of América Securities, o CaixaBank, o Citi, o J.P. Morgan, o Mediobanca, o Millennium BCP, o Santander, o Société Générale e o UniCredit atuaram como joint lead managers e joint bookrunners desta emissão.