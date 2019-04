EDP puxa pela bolsa de Lisboa. Europa fecha no verde

A maior subida do PSI 20 é a EDP, que valorizou 1,93% para 3,484 euros. O índice de Lisboa ganhou 0,66% para 5.379,5 pontos.

“As atenções começam agora a voltar-se para o período que se aproxima (final de abril até ao início de junho) e durante o qual as empresas começam a distribuir os seus dividendos”, diz o analista do BPI.

A Jerónimo Martins informou ontem que foi aprovado em Assembleia Geral de Acionistas a distribuição de 204,2 milhões em dividendos. Por isso, no dia 9 de maio a empresa irá pagar um dividendo por ação de 0,325 euros, sendo que a partir do dia 7 de maio as respetivas ações deixarão de conferir o direito a este dividendo.

As ações da JM subiram cerca de 0,50% para os 14,05 euros.

Também hoje a Corticeira Amorim confirmou o pagamento de um dividendo por ação de 0,185 euros.

“A Navigator foi o 3º melhor performer do PSI20, sendo que no dia 18 de abril, as ações iniciam a negociação sob a forma de ex-dividendo”, diz o analista do BPI

O dia foi de ganhos para os mercados europeus. “Os investidores estiveram sobretudo focados no início da época de resultados nos EUA, na última sessão de uma semana em que a reunião do BCE, o Brexit, as relações sino-americanas e a redução das estimativas de crescimento económico por parte do FMI foram os temas principais”, diz o BPI.

O mesmo analista adianta que “em termos setoriais, os bancos e o setor automóvel foram claramente os melhores performers do dia de hoje, com valorizações superiores a 1%”. Pela negativa destacaram-se as farmacêuticas e as utilities.

“Os produtores de matérias-primas foram também bastante favorecidos, no dia em que foram publicados os dados relativos às exportações e importações chinesas relativamente a março. Durante este mês, as exportações chinesas cresceram 14.20%, mas as importações caíram 7.60%. Os economistas antecipavam um crescimento de 6.30% das exportações e um incremento de apenas 0.20% das importações”.

A revelação de que a Produção Industrial na Zona Euro teve um registo acima do previsto em fevereiro é fator de motivação. Em fevereiro de 2019, a produção industrial, em termos homólogos, diminuiu 2,9% em Portugal, diminuiu 0,3% na Zona Euro e aumentou 0,3% na UE a 28.

