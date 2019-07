EDP Renováveis, BCP e CTT penalizam PSI20

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,18%, para 5.205,65 pontos, em linha com as principais praças europeias esta quarta-feira, 24 de julho. Em Lisboa, os títulos do setor energético, do BCP e CTT são os que mais influenciam o sentimento dos investidores.

No setor energético, o grupo EDP está na mira dos investidores. A EDP Renováveis apresentou hoje, antes da abertura do mercado, as contas relativas ao primeiro semestre de 2019, registando um lucro de 343 milhões de euros que corresponde a mais 147% face ao período homólogo de 2018. As receitas totalizaram nos primeiros seis meses do ano 1.005 milhões de euros, mais 9% do que um ano antes. Já os lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 961 milhões de euros. Na primeira hora após o início da sessão, a empresa liderada por João Manso Neto cai 1,19%, para 9,11 euros.

A acompanhar a tendência da Renováveis, segue a EDP. Os títulos da cotada liderada por António Mexia recua 0,18%, para 3,36 euros.

Na banca, o BCP decresce 0,66%, para 0,27 euros, quando foi noticiado que a JB Capital Markets reviu em baixa a recomendação do banco liderado por Miguel Maya de “comprar” para “neutral”. De acordo com a “Bloomberg”, a consultora espanhola baixou em 14% a avaliação das ações do BCP, com o preço-alvo a passar de 0,35 euros para 0,30 euros.

Em véspera de apresentação de resultados do primeiro semestre, os CTT – Correios de Portugal são um dos focos para os investidores. A operadora postal liderada por João Bento afunda 0,88%, para 2,02 euros com os investidores na expetativa perante os resultados do primeiro “exame” à gestão do homem de confiança de Manuel Champalimaud, o principal acionista dos CTT.

O presidente executivo dos CTT herdou os desafios da anterior gestão: reverter a contração dos lucros perante a desvalorização das ações passando pela superação as críticas da Autoridade Nacional das Comunicações sobre a perda de qualidade do serviço postal.

O setor das papeleiras também poderá ser um dos focos da sessão. A Altri recua 0,24%, para 6,12 euros, e a Navigator perde 0,31%, para 3,26 euros quando os investidores agurdam a prestação de contas da empresa liderada por João Castello Branco. Os resultados para o primeiro semestre da Navigator são conhecidos hoje, após o fecho da sessão. De acordo com as estimativas do CaixaBank, a papeleira poderá apontar um resultado líquido de 46 milhões de euros e um EBITDA de 104 milhões de euros.

Em contraciclo, os investidores reagem positivamente aos resultados semestrais da NOS, que avança 0,17% para 5,88 euros. Também a última operação da REN, que adquiriu a chilena Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel, por 167 milhões de dólares (148,89 milhões de euros).