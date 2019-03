EDP vai pagar dividendo de pelo menos 0,19 euros por ação por ano até 2022

A EDP Energias de Portugal vai pagar um mínimo de 0,19 euros por ação por ano em dividendos até 2022, prolongado a política aplicada nos últimos exercícios, apesar da pressão sobre os lucros, anunciou a empresa esta terça-feira na apresentação do Strategic Update em Londres.

“Vamos oferecer valor superior aos nossos acionistas”, afirmou a empresa, adiantando que o payout ratio, ou seja a proporção dos lucros a distribuir em dividendos irá ficar entre 75% e 85%, o que compara com o intervalo anterior de 65% a 75%.

Na segunda-feira a EDP anunciou que vai pagar um dividendo de 0,19 euros por ação relativo ao exercício de 2018, apesar de ter apresentado uma queda nos lucros no ano passado. A empresa liderada por António Mexia divulgou uma queda homóloga de 53% para 519 milhões de euros em 2018, com os impostos e os cortes regulatórios em Portugal a pesarem mais de 670 milhões nas contas da elétrica portuguesa.

A apresentação do novo plano estratégico ocorre numa altura em que a EDP, tal como a subsidiária EDP Renováveis, está sob um oferta pública de aquisição (OPA) da China Three Gorges (CTG). A estatal chinesa, que já detém 23% da EDP tem dito que está a trabalhar com os reguladores nas várias regiões para obter as autorizações necessárias para registar a OPA em Portugal.