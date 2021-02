Cotadas do grupo EDP arrastam PSI-20 para a linha vermelha. Europa encerra mista

O principal índice bolsista encerrou a sessão desta terça-feira no ‘vermelho’ em linha com algumas congéneres europeias. O Grupo EDP desvalorizou o PSI-20 em 0,29% para 4.840,38 no dia em que a Galp Energia saltou 4,12% para 8,89 euros, uma reacção à boa prestação dos preços do petróleo que estão em máximos de mais de um ano e também do entusiasmo em torno do novo CEO, Andy Brown.

A EDP Renováveis caiu 3,49% para 22,15 euros enquanto que a EDP recuou 2,70% para 4,94 euros. Já a Corticeira Amorim deslizou 0,90% para 10,98 euros, em linha com o derrape de 0,84% para 1,420 euros da Mota-Engil.

O BCP também resistiu à tendência negativa, subido 1,69% para 12,63 cêntimos, tal como a The Navigator Company que cresceu 1,49% para 2,57 euros no término da sessão de hoje.

No Velho Continente as negociações também encerraram em baixa, à excepção do Ftsee 100, em Londres, que subiu mais de 0,20% para 6.536,15 pontos no dia em que o governo de Boris Johnson anunciou novas restrições contra a Covid-19. E ainda o CAC 40, em Paris, que valorizou 0,04% para 5.688,55 pontos.

Na vizinha Espanha, o IBEX 35 caiu 1,39% para 8.105,00 pontos, seguindo-lhe o DAX que recuou 0,37% para 14.007,70 pontos. O Euro Stoxx também não resistiu à pressão e tombou 0,23% para 3.656,95 pontos.

“À hora de fecho das bolsas no velho continente em Wall Street a generalidade dos principais índices seguia em leve queda, pese embora as notícias de que os democratas pretendem aumentar os fundos de suporte empresarial”, refere Ramiro Loureiro analista de mercados do BCP investment banking. “As empresas ligadas à Bitcoin, como Marathon Patent e RIOT, e à utilização de cánabis, como Tilray, Aurora e Canopy, mostram valorizações expressivas”, acrescenta.